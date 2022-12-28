انت الان تتابع خبر سائق "تكتك" في قبضة الأمن بعد رميه "رمانة" على منزل ببغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول ومفرزة من صقر بغداد، ألقوا القبض على متهم أقدم على رمي رمانة يدوية على أحد المنازل في منطقة الكمالية شرقي العاصمة بغداد".وأضاف البيان، أنه "تم القبض على المتهم خلال (ساعة) من قيامه بتنفيذ الجريمة".

وأشار الى أن المتهم "كان يستقل دراجة نارية نوع تك تك ضبط بداخلها بندقيتين كلاشنكوف و4 مخازن بندقية ، 30 إطلاقة وقد اعترف من خلال التحقيقات الأولية أن السبب وراء الجريمة هو خلاف عشائري".