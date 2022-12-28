انت الان تتابع خبر مشادة كلامية دخلت بها مايا دياب وشيرين عرفة.. "فكرتني تقصري طولك؟" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت مايا دياب، في مقطع فيديو من كواليس البرنامج نشرته شيرين عرفة، عبر حسابها بموقع إنستغرام، وهي تدخل في تلاسن حاد مع الأخيرة على خلفية سؤال حول ما إذا كانت قد فكرت في إجراء عملية تجميل لتقصير طولها.السؤال أصاب مايا دياب بالصدمة، لترد بسخرية: هيدا سؤال؟، لتواصل المذيعة مبررة: "مش بتخبطي في سقف العربية أحيانا؟ وهل عربيتك بتتعمل بطريقة معينة عشان طولك؟"، لتتساءل الفنانة اللبنانية في سخرية وصدمة: "جابوكي إزاي البرنامج؟"، لترد عليها شيرين هي الأخرى ساخرة "بالطيارة".

وأضافت شيرين: "أنا سألت سؤال طبيعي"، لترد مايا: "وأنا جاوبتك طبيعي". واستمر التلاسن، حيث أضافت شيرين أن "هذا برنامج كلام نواعم وأنا واحدة من النواعم"، لترد مايا دياب ساخرة وهي تمسك بشعر شيرين عرفة: "مش نواعم خالص"، ثم غادرت المكان.



وأرفقت شيرين الفيديو بتعليق: "أنا شايفه أن سؤالي كان عميق، مختلف ومنطقي جداً مع مايا دياب".

واختلفت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خناقة مايا دياب وشيرين عرفة، فالبعض رأى في أسئلة المذيعة تنمر وتجاوز غير مقبول، في حين أيد البعض الآخر موقف شيرين عرفة، معتبرا أن مايا دياب تتعامل بغرور شديد.

وذهب فريق ثالث إلى أن الفيديو والمشادة من الأساس مجرد مشهد تمثيلي مفتعل ومتفق عليه بين شيرين ومايا.

وكانت مايا دياب قد حلت ضيفة على برنامج "كلام نواعم" وتحدثت عن الانتقادات التي تتلقاها بعد قيامها بعمليات تجميل، وقالت: "أغلب الانتقادات اللاذعة تأتي من نساء، بسبب إما أن المنتقدة معندهاش مقدرة مادية على عمليات التجميل، أو بتغير بسبب قمع زوجها لها أو أهلها ورفضهم تعمل عمليات التجميل".

وتابعت أن الرجل يقع في ازدواجية حين ينتقد عمليات التجميل في الوقت الذي ينظر فيه ويلتفت إلى النساء اللواتي يقمن بإجرائها مقارنة بإهماله لزوجته الطبيعية.

