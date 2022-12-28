انت الان تتابع خبر بعد زيادة وفيات الصين بكورونا.. واشنطن تتخذ إجراءً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات إلى 5245، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز

وفي سياق متصل، قال مسؤولون أميركيون، إن الحكومة الأميركية قد تفرض إجراءات جديدة مرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين إلى الولايات المتحدة من الصين بسبب مخاوف من "نقص شفافية البيانات" الواردة من بكين.



وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت اليابان والهند وماليزيا تكثيف القواعد للوافدين من الصين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وقالت اليابان إنها ستطلب من الوافدين من الصين تقديم فحص سلبي لمرض كوفيد-19، في حين فرضت ماليزيا المزيد من إجراءات الرصد والمتابعة.

وقال المسؤولون: "ثمة مخاوف متزايدة في المجتمع الدولي بشأن الزيادات الراهنة في إصابات كوفيد-19 في الصين ونقص شفافية البيانات... التي تعلنها جمهورية الصين الشعبية".



وتواجه بعض المستشفيات ودور الجنازات في الصين ضغوطا مع انتشار الفيروس إلى حد كبير في أنحاء البلاد.

ويقول أطباء إن المستشفيات مكتظة بعدد من المرضى يوازي خمسة إلى ستة أمثال العدد المعتاد ومعظمهم من كبار السن.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أنه طُلب من الممرضات والأطباء العمل حتى لو كانوا مرضى، وأُعيد توظيف عمال الصحة المتقاعدين في المناطق الريفية للمساعدة.، في حين تواجه بعض المدن صعوبات في توفير الأدوية المضادة للحمى.

وتشير تقديرات خبراء الصحة الدوليين إلى تسجيل ملايين الإصابات يوميا مع توقع ما لا يقل عن مليون حالة وفاة بسبب كوفيد في الصين العام المقبل.

