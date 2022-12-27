انت الان تتابع خبر الجبوري: ارتفاع سعر الدولار تتحمله الحكومة السابقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أكد القيادي في تحالف العزم احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر الدولار تتحمله الحكومة السابقة.



وقال الجبوري في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "ارتفاع سعر الدولار تتحمله الحكومة السابقة والبنك المركزي اللذان لم يلتزمان بتعليمات الخزانة الاميركية قبل سنة ونصف واستمرا ببيع الدولار لمصارف معينة وبفواتير وهمية ولا تتحمله حكومة السوداني".

وأضاف، ان "ما يجري من ارتفاع هو انعكاس طبيعي مؤقت لإيقاف الفساد المنظم في البنك المركزي".