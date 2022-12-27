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الجبوري: ارتفاع سعر الدولار تتحمله الحكومة السابقة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة
أكد القيادي في تحالف العزم احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر الدولار تتحمله الحكومة السابقة.

وقال الجبوري في تغريدة تابعتها الخليج 365، ان "ارتفاع سعر الدولار تتحمله الحكومة السابقة والبنك المركزي اللذان لم يلتزمان بتعليمات الخزانة الاميركية قبل سنة ونصف واستمرا ببيع الدولار لمصارف معينة وبفواتير وهمية ولا تتحمله حكومة السوداني". 

 

وأضاف، ان "ما يجري من ارتفاع هو انعكاس طبيعي مؤقت لإيقاف الفساد المنظم في البنك المركزي".

— النائب احمد الجبوري (@AALJubouri1)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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