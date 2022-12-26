انت الان تتابع خبر إحباط ادخال مليون حبة مخدرة الى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عن احباط عملية ادخال مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية للانبار واعتقال ثلاثة تجار عرب.



وقالت الوكالة في بيان، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية دخول مليون حبة مخدرة عبر الحدود العراقية المحاذية لمحافظة الانبار".

وأضافت "كما القت القبض على ثلاثة تجار من عرب الجنسية وناقل للمخدرات من الجنسية العراقية".

وأشارت الى أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات ورصد تحركات تلك العصابات الاجرامية والاطاحة بهم بعد نصب كمين محكم لهم في قضاء القائم ضمن محافظة الانبار".