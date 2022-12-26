انت الان تتابع خبر امتداد بشأن "سعر الصرف": هناك صمت مطبق من قبل الحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس المكتب السياسي لحركة امتداد رائد الصالح، الاثنين، وجود ما وصفه "صمت مطبق" من قبل الحكومة بشأن سعر صرف الدولار.



وقال الصالح خلال حديثه لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مسألة استجواب رئيس الحكومة معمول بها في كل الدول الديمقراطية وقرار الاستجواب لم يأت من فشل ضبط سعر الدولار بل هناك نقاط كثيرة".

وأضاف أن "الاستجواب ليس عملية صعبة بل يحتاج 25 توقيعاً"، معتبراً أن "هناك صمتاً مطبقاً من قبل الحكومة وليست هناك إجراءات جدية".

ولفت الصالح الى أن "الرواية الرسمية لحد الآن لم تظهر"، مشدداً بالقول "همنا الأساس هو نرى الدولار يصعد دون تحريك ساكن".

وقرر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عدم استيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب مسبقاً، بهدف معالجة ارتفاع أسعار صرف الدولار.