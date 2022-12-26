انت الان تتابع خبر المالكي والشمري يبحثان مستجدات الاوضاع الامنية في البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم وزير الداخلية عبد الامير الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع الامنية ودور اجهزة وتشكيلات وزارة الداخلية في تعزيز الاستقرار في البلاد".

واشار المالكي بحسب البيان، الى أن "المرحلة الراهنة تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري وتوفير الحماية لجميع المواطنين واحترام مبادئ حقوق الإنسان".

ومن جانبه استعرض، وزير الداخلية "خطط الوزارة للارتقاء بعملها وجهوزية قواتها لحفظ أمن المواطنين في عموم محافظات البلاد".