انت الان تتابع خبر محافظة جديدة تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محافظ ذي قار محمد الغزي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لغرض اتاحة الفرصة لمواطني ذي قار من أجل المشاركة في مراسيم ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع) تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء 27/ ديسمبر 2022، في عموم دوائر الدولة والمدارس التابعة لإدارة الحكومة المحلية".واستثنى "الدوائر الامنية والصحية والخدمية والمصارف من قرار العطلة".

من جهتها، أشارت محافظة واسط في بيان ورد لـ السومرية، إلى إنه "حسب السياق السنوي، غداً عطلة رسمية في ذكرى شهادة الزهراء عليها السلام"، مستثنية "الدوائر الخدمية والمصارف".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بابل تعطيل دوام الغد، باستثناء "المصارف الحكومية وديوان المحافظة ودوائر البلدية والبلديات والمجاري".

