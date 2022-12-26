انت الان تتابع خبر القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت قيادة شرطة الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حال ورود معلومات عن وجود عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد جمع المعلومات من قبل مصادر موثوق بها فضلا عن تكثيف الجهد الاستخباري" تمكنت قوة من شعبة مكافحة اجرام سرقة السيارات من إلقاء القبض على متهمين اثنين من سكنة حي العسكري منطقة "البو جاسم" أحدهم يبلغ من العمر ١٨ سنة والأخر ٢٩ سنة".



وأضافت ان "المتهمين قد اعترفوا أثناء التحقيق قيامهم بتنفيذ 45 عملية سرقة للدراجات النارية في مناطق متفرقة في المحافظة بعد رصد تحركات اصحابها حيث تم تصديق اقوالهم قضائيا من أجل إحالتهم إلى المحكمة المختصة".