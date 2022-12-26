انت الان تتابع خبر خطوة جديدة تقرب النصر السعودي من ضم رونالدو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان كريستيانو رونالدو قد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليصبح لاعبًا حرًا قبل بداية انتقالات يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولم ينجح وكيله خورخي مينديز في إيجاد محطة أوروبية جديدة له، في ظل الأنباء عن توتر العلاقة بين الثنائي خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما فتح الباب أمام النصر لإنجاز الصفقة الحلم له ولجماهيره.



وتقول شبكة "CBS" أن "إدارة نادي النصر قد حددت بالفعل أماكن لإقامة رونالدو والمقربين منه، وأن الخطوط العريضة للاتفاق بين اللاعب والنادي قد تمت بالفعل، وتتبقى موافقة اللاعب النهائية وتوقيع العقد في الساعات المقبلة.

ويسعى نادي النصر لإكمال الاتفاق مع النجم البرتغالي والإعلان عن انضمامه رسميًا قبل بداية انتقالات يناير، حسب الشبكة الإخبارية الأمريكية.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن "رونالدو سيوقع عقدا لمدة سنتين ونصف براتب سنوي 200 مليون يورو، على أن تكون له أدوار أخرى بعد اعتزاله لعب كرة القدم".



وبجانب راتبه السنوي مع نادي النصر، من المتوقع أن يحصل رونالدو على مزيد من العوائد من خلال حقوق استخدام الصور في المملكة العربية السعودية

ومن المتوقع أيضا أن "يحصل رونالدو على دور رئيسي في ملف محتمل للمملكة العربية السعودية للمنافسة على استضافة كأس العالم 2030 رفقة مصر واليونان".

وتقول الشبكة الأمريكية نقلًا عن مصادرها أن رونالدو سيكون أيضًا له دور إداري في نادي النصر، حيث ستتم استشارته في تعيين المديرين الفنيين مستقبلًا.

