انت الان تتابع خبر الصحة العالمية تصدر توجيها جديدا بشأن لقاح كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية، أمجد الخولي، في تصريحات صحفية: "حتى الآن لا ننصح بتلقي جرعات إضافية إلا لأشخاص محددين، الذين لديهم أمراض تختص بالمناعة"، مؤكدا أنه "لا ينصح بالحصول على اللقاح بشكل جماعي".وتطرق الخولي إلى "متحور الصين الجديد"، لافتًا إلى أنه "سريع الانتشار وقليل الخطورة".

وكانت حكومة إقليم تشجيانغ الواقع شرقي الصين قد كشفت، يوم الأحد، أنها تواجه حاليا نحو مليون إصابة جديدة بكورونا يوميا، متوقعةً أن يتضاعف العدد إلى المثلين في الأيام المقبلة، وبالرغم من الارتفاع البالغ في الإصابات المسجلة على الصعيد الوطني، ذكر المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه "لم يتم تسجيل أي وفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي خلال الأيام الخمسة الماضية".

