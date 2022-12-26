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انت الان تتابع خبر في مباراة مثيرة.. توتنهام يتعادل أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442361-638076620842326739.jpg
2022-12-26 | 15:32
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تعادل فريق توتنهام، أمام نظيره برينتفورد، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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