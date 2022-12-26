"أغلبهم بسبب التقصير".. الشمري يأمر بنقل 74 ضابطاً في الداخلية (وثيقة)

وأوضح المصدر، أن "اغلب المنقولين خاصة من ضباط مراكز الشرطة؛ بسبب التقصير في الواجبات المكلفين بها".

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، الاثنين، إن الشمري "قرر نقل واسناد مناصب لـ74 ضابطاً برتبة عميد وعقيد ومقدم من قيادة شرطة الرصافة وحماية المنشآت ومراكز الشرطة".

محمد يوسف

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