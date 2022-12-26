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"أغلبهم بسبب التقصير".. الشمري يأمر بنقل 74 ضابطاً في الداخلية (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، الاثنين، إن الشمري "قرر نقل واسناد مناصب لـ74 ضابطاً برتبة عميد وعقيد ومقدم من قيادة شرطة الرصافة وحماية المنشآت ومراكز الشرطة".

وأوضح المصدر، أن "اغلب المنقولين خاصة من ضباط مراكز الشرطة؛ بسبب التقصير في الواجبات المكلفين بها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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