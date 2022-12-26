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انت الان تتابع خبر "أغلبهم بسبب التقصير".. الشمري يأمر بنقل 74 ضابطاً في الداخلية (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، الاثنين، إن الشمري "قرر نقل واسناد مناصب لـ74 ضابطاً برتبة عميد وعقيد ومقدم من قيادة شرطة الرصافة وحماية المنشآت ومراكز الشرطة".
وأوضح المصدر، أن "اغلب المنقولين خاصة من ضباط مراكز الشرطة؛ بسبب التقصير في الواجبات المكلفين بها".
وأوضح المصدر، أن "اغلب المنقولين خاصة من ضباط مراكز الشرطة؛ بسبب التقصير في الواجبات المكلفين بها".