درجال يكشف للسومرية آخر مستجدات "خليجي 25" وموعد إطلاق التذاكر الورقية

وقال درجال في حديث لـ السومرية، إن "الاستعدادات جارية على قدم وساق والتحضيرات مستمرة بشأن كأس الخليج 2023"، مستدركا "نحتاج الى زيادة وتيرة العمل لاسيما أنه لم يتبق سوى 10 أيام على انطلاق البطولة من اجل أن تظهر البصرة بأبهى صورة خلال المحفل الكروي الكبير".ووجه رئيس اتحاد الكرة، دعوة الى كل الاشقاء الخليجين لـ"القدوم الى بصرة الخير والمحبة، بصرة السياب، الى مدينة الكرم والطيب"، مؤكدا أن "اهل البصرة سوف يستقبلون الضيوف بصورة غير متوقعة، ونقول لهم (اهلا وسهلا بكم، البصرة ديرتكم ونحن بانتظاركم)".

وبشأن التذاكر، أوضح درجال، انه "ليس هناك أي مشكلة في ملف التذاكر لاسيما بعد إطلاق التذاكر الالكترونية خلال اليومين السابقين، مرجحاً "إطلاق التذاكر الورقية خلال 48 الساعة المقبلة".



وبين رئيس الاتحاد العراقي، "في حالة اكتظاظ الملاعب بالجمهور سوف نعمل على وضع شاشات تلفزيونية عملاقة في شوارع البصرة من أجل متابعة المباريات، لاسيما بعد اعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحمل تكاليف النقل التليفزيوني وإتاحة المباريات لجميع القنوات العراقية".

ولم تتبق الا أياماً قلائل على انطلاق "العرس الخليجي" الذي تستضيفه محافظة البصرة، والذي يتمثل بمشاركة 8 منتخبات عربية.