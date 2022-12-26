انت الان تتابع خبر الديوانية.. اعتقال 4 متهمين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " قوة من المديرية وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر السرية الخاصة تمكنت وفي عملية نوعية من اعتقال 4 أشخاص من سكنة مناطق الجمهوري والفرات تبلغ أعمارهم (٢٦ سنة و ٢٥ سنة و١٩ سنة و١٨ سنة)".