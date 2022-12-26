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الديوانية.. اعتقال 4 متهمين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " قوة من المديرية وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر السرية الخاصة تمكنت وفي عملية نوعية من اعتقال 4 أشخاص من سكنة مناطق الجمهوري والفرات تبلغ أعمارهم (٢٦ سنة و ٢٥ سنة و١٩ سنة و١٨ سنة)".

وأشارت إلى "ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال وحبوب مخدرة نوع كبتاجون (صفر - واحد) وأدوات تعاطي ومسدس وسكين كبير (قامة)".

وأتم البيان: "تمت إحالة المتهمين الى القضاء حتى ينالوا جزائهم العادل".


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