انت الان تتابع خبر العراق يبحث مع مجلس التعاون الخليجي واليمن تطوير التعاون والشراكة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "استقبل ، صباح اليوم الاثنين في البصرة، سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفير الجمهورية اليمنية لدى العراق".وأضاف، أن "اللقاء استعرض مجمل العلاقات العراقية مع دول المجلس وعموم الدول العربية، وأبرز المجالات التي يجري فيها العمل على تطوير التعاون والشراكة، لما فيه مصلحة الشعب العراقي والشعوب الشقيقة".

وتابع البيان أن "اللقاء بحث آخر الاستعدادات التي أتمّها العراق لاستضافة بطولة خليجي 25 بالبصرة، في السادس من كانون الثاني المقبل".

بحسب البيان، وأكد رئيس مجلس الوزراء "أهمية هذه البطولة ورمزيتها المتميّزة لدى العراقيين والأشقاء المشاركين، وما تمثله من مناسبة للقاء الأخوة على أرض العراق المضياف".



من جانبهم أشار السفراء إلى دعم بلدانهم لإنجاح هذه البطولة، وثمّنوا عالياً الجهود التي بذلها العراق من أجل تحقيق هذا الهدف.