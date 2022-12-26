انت الان تتابع خبر الإطاحة بسارق حقائب نسائية شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة حقيبة نسائية من يد إحدى النساء تحتوي على جهاز موبايل مع مبلغ من المال في منطقة حي أور ببغداد".

وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المواطنة بالمفارز المنتشرة أثناء الواجب وإخبارها حول تعرضها للسرقة من قبل شخص مجهول يستقل دراجة نارية نوع (تك تك) وعلى الفور تمت المتابعة والتحري وجمع المعلومات من قبل المفارز، وبعد تنسيق الجهود الفنية تم التوصل الى الجاني والقبض عليه".



وتابعت: "ولدى التحقيق معه اعترف صراحة بسرقة حقائب نسائية أخرى بلغ عددها ٨ حقائب بواسطة دراجته نوع تك تك والتي ضبطت بحوزته"، مبينة انه "تم تدوين أقوال المتهم وصدقت قضائياً بالاعتراف بجريمة السرقة وقرر قاضي التحقيق توقيفه أصولياً وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".