انت الان تتابع خبر "البارتي": زيارة طالباني لبغداد لا دور لها في حل خلافات المركز والإقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم في حديث لـ الخليج 365، إن "أكثر من 40 زيارة لرئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني خلال هذا العام الى بغداد اصبحت غير مهمة لحسم المواضيع الاستراتيجية او الخلافات والمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم".وأضاف إن "هناك وفداً حكومياً هو المسموح به ومعترف به ايضا من قبل الحكومة العراقية لتنفيذ نقاط المنهاج الوزاري وحصل على نتائج ايجابية خلال زياراته ولقاءاته مع المسؤولين في بغداد، اما زيارة بافل طالباني كرئيس حزب لبحث العلاقات السياسية شيء طبيعي".

وأشار كريم الى أن "الزيارة ليس لها اي دور ايجابي او سلبي حول مشاكل العالقة بين بغداد واربيل".

وفي وقت سابق، استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني.



وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء البحث في الأوضاع السياسية العامة، وسير الجهود الحكومية لتنفيذ المنهاج الوزاري، وأهمية الدور الخدمي الذي تؤديه المؤسسات التنفيذية على مستوى محافظات إقليم كردستان العراق، وباقي المحافظات".

وأضاف إن "اللقاء استعرض عدد من الملفات على مستوى العمل الوطني بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، بما يضمن توفير الخدمات للمواطنين، فضلاً عن متابعة الجهود المبذولة لتأمين الحدود العراقية وتقدّم العمل في ضبطها، وفقًا لمقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني".

