انت الان تتابع خبر بسبب "خيط الروح".. أصالة تغضب الجزائريين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر أصالة في ديو غنائي مع لمنور بعنوان "سيد الغرام"، وهي ترتدي على جبينها "خيط الروح"، في مظهر اعتبر الجزائريون أنه يوحي بأن "خيط الروح" من التقاليد المغربية، وهو ما تسبب بردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال إحدى المغردات على "تويتر": "كل يوم نستيقظ على سطو جديد على تراثنا من طرف البعض الحلي الي لابسته أصالة هو جزائري، وهو خيط الروح أو الزروف وهو مصنف في اليونسكو مع لباس العروس التلمسانية أو الشدة التلمسانية.. الخبث أنو لابسينو لآصالة ومتأكدة من دون علمها لآكثر ترويجا".

وقالت مغردة أخرى: "الحلي لي ترتديه المغنية السورية أصالة هو حلي جزائري اسمه " خيط الروح " ما نعرف وش دخل تقاليدنا