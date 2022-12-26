انت الان تتابع خبر افتتاح الرصيف رقم 5 في ميناء أم قصر الجنوبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة النقل في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " وزير النقل رزاق محيبس السعداوي أفتتح، اليوم الاثنين، الرصيف رقم 5 في ميناء أم قصر الجنوبي".

وبحسب البيان، قال وزير النقل، أن "وزارة النقل تبذل قصارى جهدها لتطوير البنى التحتية لموانئ العراق، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، ومنها هذا المشروع الذي قمنا بافتتاحه (الرصيف رقم 5 في ميناء أم قصر الجنوبي)".



وأضاف ان "هناك العديد من الاليات والتقنيات المتطورة دخلت الى الخدمة في هذا الرصيف والتي من شأنها ان تقلل الجهد والزمن وتزيد من مقدار الارباح التي سترفد ميزانية البلد".