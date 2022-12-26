انت الان تتابع خبر مساء اليوم.. السفانة يفتتح ملعب الميناء بمباراة ودية مع الأبيض الكويتي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442307-638076335854953117.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-26 | 07:37
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الخليج 365 - رياضة
يحتضن ملعب الميناء الدولي في مدينة البصرة، مساء اليوم الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي ضيفا على فريق الميناء في مباراة ودية بمناسبة افتتاح الملعب.
يحتضن ملعب الميناء الدولي في مدينة البصرة، مساء اليوم الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي ضيفا على فريق الميناء في مباراة ودية بمناسبة افتتاح الملعب.
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