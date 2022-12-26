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مساء اليوم.. السفانة يفتتح ملعب الميناء بمباراة ودية مع الأبيض الكويتي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442307-638076335854953117.jpg

2022-12-26 | 07:37

مساء اليوم.. السفانة يفتتح ملعب الميناء بمباراة ودية مع الأبيض الكويتي

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الخليج 365 - رياضة

يحتضن ملعب الميناء الدولي في مدينة البصرة، مساء اليوم الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي ضيفا على فريق الميناء في مباراة ودية بمناسبة افتتاح الملعب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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