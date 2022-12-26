مساء اليوم.. السفانة يفتتح ملعب الميناء بمباراة ودية مع الأبيض الكويتي

الخليج 365 - رياضة

يحتضن ملعب الميناء الدولي في مدينة البصرة، مساء اليوم الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الكويتي ضيفا على فريق الميناء في مباراة ودية بمناسبة افتتاح الملعب.

