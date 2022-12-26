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بعد انتهاء عقده مع ناسيونال.. سواريز يحدد وجهته المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442304-638076330394104426.jpg

2022-12-26 | 07:29

بعد انتهاء عقده مع ناسيونال.. سواريز يحدد وجهته المقبلة

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الخليج 365 – رياضة

كشفت مصادر إعلامية، أن لويس سواريز توصل إلى اتفاق مع نادي غريميو البرازيلي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة وجيزة، بعد أداء مخيب في كأس العالم 2022 مع منتخب أوروغواي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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