انت الان تتابع خبر بعد انتهاء عقده مع ناسيونال.. سواريز يحدد وجهته المقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-442304-638076330394104426.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-12-26 | 07:29
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الخليج 365 – رياضة
كشفت مصادر إعلامية، أن لويس سواريز توصل إلى اتفاق مع نادي غريميو البرازيلي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة وجيزة، بعد أداء مخيب في كأس العالم 2022 مع منتخب أوروغواي.
كشفت مصادر إعلامية، أن لويس سواريز توصل إلى اتفاق مع نادي غريميو البرازيلي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة وجيزة، بعد أداء مخيب في كأس العالم 2022 مع منتخب أوروغواي.
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