بعد انتهاء عقده مع ناسيونال.. سواريز يحدد وجهته المقبلة

الخليج 365 – رياضة

كشفت مصادر إعلامية، أن لويس سواريز توصل إلى اتفاق مع نادي غريميو البرازيلي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة وجيزة، بعد أداء مخيب في كأس العالم 2022 مع منتخب أوروغواي.

