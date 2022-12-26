انت الان تتابع خبر اعتقال 27 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قسم شؤون الإقامة ضمن المديرية تمكن من إلقاء القبض على 27 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة في كركوك، بعد التحري والمتابعة بشكل دقيق الذي أفضى الى ضبطهم".وأكدت المديرية "استمرارها بتعقب مخالفي أنظمة الإقامة".

وبحسب البيان، دعت المديرية جميع المواطنين الى "تقديم المعلومة والإبلاغ عن أماكن تواجدهم، وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد".