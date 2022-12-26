انت الان تتابع خبر الرافدين يوقف عمليات السحب والايداع في حسابات التوفير للمواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عمليات السحب والايداع في حسابات التوفير للزبائن تقرر ايقافها بدءا من الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٦ ولغاية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١/٢". وأضاف : "استنادا لتوجيهات البنك المركزي العراقي ومن اجل تسديد الحسابات السنوية واحتساب الفوائد الخاصة بحسابات التوفير وتنظيم الموازنات فقد قرر المصرف إيقاف عمليات السحب والايداع في حسابات التوفير".

وأشار البيان الى، ان "المصرف قرر غلق ابوابه في جميع الفروع في يوم الاثنين المصادف ٢٠٢٣/١/٢ والتوقف عن اجراء كافة المعاملات الخاصة بالزبائن حتى انتهاء الجرد والتدقيق السنوي".