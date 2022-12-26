انت الان تتابع خبر النجف.. احتراق عجلة حكومية وفرق الاطفاء تتدخل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عجلة حوضية ماء تابعة لدائرة ماء النجف الاشرف قضاء الحيدرية، احترقت فجر اليوم الاثنين".

وأضافت، أن "فرق الأطفاء تمكنت من اخماد الحريق دون وقوع إصابات بشريه تذكر".



واتم البيان: "تم تشكيل لجنة تحقيقه لمعرفه أسباب الحريق".