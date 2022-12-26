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النجف.. احتراق عجلة حكومية وفرق الاطفاء تتدخل (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عجلة حوضية ماء تابعة لدائرة ماء النجف الاشرف قضاء الحيدرية، احترقت فجر اليوم الاثنين".

وأضافت، أن "فرق الأطفاء تمكنت من اخماد الحريق دون وقوع إصابات بشريه تذكر".


واتم البيان: "تم تشكيل لجنة تحقيقه لمعرفه أسباب الحريق".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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