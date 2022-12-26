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خرقوا أنبوبا نفطيا.. السجن 15 سنة بحق مجرمين في بابل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المتهمين اعترفا بخرق أنبوب نفطي في منطقة حصن جعفر التابعة لناحية سدة الهندية غربي المحافظة".

وأضاف، أن "المتهمين ركبا صماما على ثقبٍ أحدثاه في الأنبوب الذي يحمل مادة البنزين، وربطاه إلى أنبوب آخر مدفون في أرض زراعية مجاورة وصولا إلى حقل دواجن، حيث قاموا هناك بسرقة مادة البنزين لمدة خمسة أشهر"، لافتا إلى أن "قيمة الكميات المسروقة من البنزين وصلت إلى أكثر من 328 مليون دينار".


وتابع أن "المحكمة أصدرت قرارها استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 بدلالة المادة 6/ أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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