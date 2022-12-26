انت الان تتابع خبر خرقوا أنبوبا نفطيا.. السجن 15 سنة بحق مجرمين في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المتهمين اعترفا بخرق أنبوب نفطي في منطقة حصن جعفر التابعة لناحية سدة الهندية غربي المحافظة".

وأضاف، أن "المتهمين ركبا صماما على ثقبٍ أحدثاه في الأنبوب الذي يحمل مادة البنزين، وربطاه إلى أنبوب آخر مدفون في أرض زراعية مجاورة وصولا إلى حقل دواجن، حيث قاموا هناك بسرقة مادة البنزين لمدة خمسة أشهر"، لافتا إلى أن "قيمة الكميات المسروقة من البنزين وصلت إلى أكثر من 328 مليون دينار".



وتابع أن "المحكمة أصدرت قرارها استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 بدلالة المادة 6/ أولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".