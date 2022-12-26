انت الان تتابع خبر الكمارك تضبط متهماً بحوزته حبوب مخدرة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " مفارز مركز شرطة كمرك الشلامچة ومفرزة الـ K9 التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة اثناء القيام بواجباتها في صالة المسافرين تمكنت من ضبط مسافر عراقي الجنسية وبحوزته حبوب مخدره عدد (589) حبة نوع ( ديازپام سبحان وكذلك نوع ديازپام لقمان بالاضافة الى نوع ترامدول)".



وأضافت: " تم تنظيم محضر ضبط اصولي وسيتم عرض الاوراق التحقيقية على انظار قاضي التحقيق".