انت الان تتابع خبر بسبب الفوضى في الحماية.. منتسبو امن مطار بغداد يطالبون بالتثبيت وطرد شركة (بزنز انتل): "أين وعودكم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، ان "منتسبي الامن التابعين الى الشركة الأمنية المسؤولة عن حماية مطار بغداد (بزنز انتل) تظاهروا في ساحة "عباس بن فرناس" مطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم" او استبدال الشركة الحالية بشركة رصينة تضمن حقوقهم المالية".وبحسب المراسل، ناشد المتظاهرين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حول وعد رئيس سلطة الطيران المدني بتثبيتهم على الملاك الدائم، وكما طالبوا بأنهاء عقد الشركة الأمنية المتلكئة فنيا وماليا (بزنز انتل) التي تقوم في حماية المطار، بحسب قولهم.

وبحسب المتظاهرين، فان رئيس سلطة الطيران المدني طلب في وقت سابق، بانتداب ممثلين عن المتظاهرين للتحدث أليهم ووعدهم بالعمل على تثبيتهم وقال حينها ان شركة (بزنز انتل) من الشركات الصغيرة ومتلكئة فنيا وماليا وسيقوم باستبدالها كما موضح ادناه في وثيقة حصلت عليها السومرية، ولكن لغاية الان لم يفي بوعده.