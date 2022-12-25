انت الان تتابع خبر ائتلاف الوطنية: تعديل بعض فقرات الدستور خطوة اساسية لمسار العملية السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اجتماعاتٍ عديدة عُقدت الفترة الماضية لقيادات الوطنية مع شخصيات قانونية ونقابية واكاديمية ومتظاهرين سلميين ورموزٍ عشائرية تم خلالها تشخيص عدد من الفقرات الدستورية المهمة بحاجة الى اجراء بعض التعديلات عليها".وبين الائتلاف ان "اهم الفقرات الدستورية التي جرت مناقشة اجراء التعديلات عليها هي قانون النفط والغاز وتوزيع الثروات والرقابة على توزيع الثروات، وآلية انتخاب المحافظين بصورةٍ مباشرة من قبل سكان المحافظة، وتحديد اعضاء مجلس النواب بعددٍ ثابت بغض النظر عن التعداد السكاني"، مشيرا الى "تقديم مقترح لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة موحدة ومركزية وتكون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وتضم جميع التشكيلات العسكرية وقوى الامن الداخلي بالاضافة الى الحشد الشعبي المقاتل والبيشمركة".وكشف الائتلاف عن "رسالة من زعيمه = اياد علاوي الى القادة السياسيين تتضمن دعوته لعقد اجتماعٍ وطني لمناقشة وبحث اليات تعديل هذه الفقرات الدستورية بالاضافة الى قضايا ومسائل اخرى تتعلق بالمواطن وحماية حقوقهِ".

ويرى ائتلاف الوطنية ان "اجراء هذا التعديلات امر مهم واساسي في الحفاظ على وحدة وامن العراق وسلامته واستقرارهِ".