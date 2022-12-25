انت الان تتابع خبر النجف.. ضبط مسافر بحوزته عملة أجنبية مخالفة لتعليمات البنك المركزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف تمكنت أثناء تأدية واجباتهم من القاء القبض على مسافر يحمل الجواز العراقي وبحوزته مبالغ مالية من العملة الأجنبية (٧٢٦٦٠) دولار أمريكي، و(٢٩٦٠٠٠) وون كوري جنوبي، مخالفة لتعليمات البنك المركزي العراقي يروم إخراجها إلى كوريا الجنوبية عن طريق الخطوط الجوية القطرية (ترانزيت)".وأشارت الى، "تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الأوراق على قاضي التحقيق".