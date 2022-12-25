انت الان تتابع خبر انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن دوي انفجارات سمعت في أنحاء مختلفة من كييف، وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار الجوي في العاصمة وباقي المناطق الأوكرانية.

ولم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات حتى الآن، كما لم تذكر وسائل الإعلام أي شيء عما إذا وقعت انفجارات في أنحاء أخرى من أوكرانيا.



وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية أفادت في وقت سابق بسماع صفارات الإنذار الجوي تدوي مختلف أرجاء المناطق الأوكرانية.

وبحسب المعلومات والبيانات الرسمية لجهاز تنبيه السكان، بدأت إشارات الإنذار الأولى في كييف والمناطق المجاورة لها، ثم بعد ذلك تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في كامل المدن الأوكرانية، تحسبا لغارات جوية.

كذلك حذرت الإدارة الإقليمية في كييف السكان عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.



الجدير بالذكر أن روسيا قامت بقصف منشآت للبنية التحتية التابعة للجيش الأوكراني في 10 أكتوبر الماضي، وذلك بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر القرم، والذي أكدت السلطات الروسية أنه كان من تدبير أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وقصفت روسيا منشآت الطاقة والصناعة العسكرية ومراكز قيادة واتصالات تابعة للجيش الأوكراني في جميع أنحاء أوكرانيا.

