انت الان تتابع خبر بعد موجة الامطار.. رسالة لدول الجوار ومطالبات بزيادة الخطة الزراعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يذكر ان وزارة المواد المائية أشارت إلى أن موجة الأمطار أدت إلى تخفيف الضغط على الاستهلاكات مما أعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للإطلاقات المائية.

وقال العصاد في حديث للسومرية نيوز، ان "رحمة البارئ عز وجل أكبر من خطط دول الجوار التي تحرمنا حقنا بالمياه وتبني السدود والحواجز"، مضيفاً ان "الامطار الغزيرة ساهمت بسقي الاراضي والحقول مما يجعلنا ننظر بتفاؤل للموسم الزراعي الحالي".



كما طالب "الحكومة والجهات المعنية بزيادة الخطة الزراعية لوفرة مياه الامطار والسقي".

ووفقا للعصاد فان "المساحات المشمولة بالخطة الزراعية بحدود مليونين ونصف المليون دونم لمحصولي الحنطة والشعير بالنسبة للأراضي المروية من مياه الأنهر، ومليون ومائة ألف دونم بالنسبة للبساتين واربعة مليون دونم للأراضي الزراعية المروية عن طريق المياه الجوفية والديمية بعد ان كانت مليونين ونصف المليون دونم وثمانية وثلاثين ألف دونم لمنطقتي ديالى والعظيم".



الى ذلك، كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، نسبة الامطار الهاطلة على محافظات الوسط والجنوب، فيما أشارت الى أن موجة الأمطار أدت إلى تخفيف الضغط على الاستهلاكات مما أعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للإطلاقات المائية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأمطار التي هطلت يوم أمس على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة كانت بمعدلات تتراوح بين 30 ملم إلى 40 ملم في أغلبها".

وأضافت أن "محطة قضاء العزيزية في محافظة واسط سجلت 63 ملم والتي ستساهم في تعزيز إيصال المياه إلى المحافظات الجنوبية لتلبية جميع المتطلبات وتأمين المياه للمناطق التي عانت من الشحنة المائية".

‏وتابع البيان أن "محافظة ديالى سجلت محطة بني سعد 66 ملم نتج عن هذه الأمطار سيول باتجاه بحيرة سد حمرين ستتم الاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي للسد، وكذلك سيتم الاستفادة من مياه الأمطار لغرض زيادة الإطلاقات المائية باتجاه الأهوار العراقية التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية إضافة إلى تحسين بيئة شط العرب".

‏وأشارت الوزارة إلى أنه "من المتوقع ورود سيول مائية من إيران خلال هذا اليوم في الأنهر المشتركة معها في المحافظات واسط وميسان والتي أيضاً سيتم الاستفادة منها في تعزيز واقع الأهوار العراقية".

