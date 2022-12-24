انت الان تتابع خبر طالبان تواصل التضييق على النساء.. قرار جديد بِشأن العمل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الاقتصاد بحكومة طالبان الأفغانية فإن "الحكومة أصدرت أمرا اليوم لكافة المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد".وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب، صحة الخطاب، مؤكدا أن "النساء ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة لهن".

ولم يتضح حتى الآن إن "كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان".

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي أدى لانتقادات دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.