انت الان تتابع خبر حمودي في ميلاد المسيح: لنا مع اتباعه مصير واحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حمودي في بيان، "في ذكرى ميلاد روح الله السيد المسيح عليه السلام، نستذكر أجمل القيم وأغلاها كالمحبة والسلام والزهد وخدمة العباد ونصرة المظلوم، ونعيشها سلوكا ومواقفا، مقتدين ومقلدين نبي الله يسوع المسيح".وأضاف، "انه يوم مبارك لكل البشر، ويعتز به من التزم بنهجه ومساره.. ولنا في العراق مع اتباعه محبة وتضحية ومصير واحد.. فهنيئا لنا ولهم عيد الميلاد المجيد، ونسال الله تعالى بهذه المناسبة ان يمن على بلدنا استقرارا وازدهارا ببركة الميلاد الاغر للسيد المسيح عليه السلام".