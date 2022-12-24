امين بغداد يعلن اكمال تصريف مياه الامطار عن مناطق العاصمة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أعلن امين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم السبت، اكمال تصريف مياه الامطار عن مناطق العاصمة.



وقال كاظم في حديث لـ الخليج 365، ان "جميع جهود دوائر امانة بغداد دخلت حالة الانذار القصوى واستمرت بالعمل لتصريف مياه الامطار عن الشوارع والاحياء السكنية في العاصمة بغداد"، لافتا الى ان "كمية الأمطار التي سقطت بلغت أكثر من 42 ملم في مناطق العاصمة".

وأشار الى ان "اكمال تصريف مياه الامطار عن مناطق العاصمة".

وشهدت العاصمة بغداد هطول كميات من الأمطار، ما تسبب بغرق بعض المناطق.