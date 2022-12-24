انت الان تتابع خبر ماسك يأمر بإزالة بعض خصائص السلامة من تويتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولم يتم الإبلاغ سابقاً عن إزالة هذه الخاصية، المعروفة باسم ThereIsHelp ، إذ ظهر في الجزء العلوي من عمليات البحث المحددة جهات اتصال لمنظمات الدعم في العديد من البلدان المتعلقة بالصحة العقلية، وفيروس نقص المناعة البشرية، واللقاحات، والاستغلال الجنسي للأطفال، والكوارث الطبيعية وحرية التعبير.وقد يؤدي حذف الخاصية إلى زيادة المخاوف بشأن رفاهية المستخدمين الضعفاء على تويتر. وقال ماسك إن الانطباعات أو المشاهدات للمحتوى الضار آخذة في الانخفاض منذ توليه زمام الأمور في تويتر في تشرين الأول، بحسب موقع "Deccan Herald".

ونشر رسوماً بيانية على تويتر تظهر اتجاهاً هبوطياً حتى في الوقت الذي تتبع فيه الباحثون وجماعات الحقوق المدنية زيادة في التغريدات التي تحتوي على إهانات عنصرية ومحتويات كراهية أخرى.

