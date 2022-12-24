انت الان تتابع خبر الموارد المائية بشأن الامطار الهاطلة: خففت الضغط واعطت مرونة لتطبيق الخطط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الموارد في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأمطار التي هطلت يوم أمس على مناطق عدة في محافظات الوسط والجنوب كافة كانت بمعدلات تتراوح بين 30 ملم إلى 40 ملم في أغلبها".

وأضافت أن "محطة قضاء العزيزية في محافظة واسط سجلت 63 ملم والتي ستساهم في تعزيز إيصال المياه إلى المحافظات الجنوبية لتلبية جميع المتطلبات وتأمين المياه للمناطق التي عانت من الشحنة المائية".



‏وتابع البيان أن "محافظة ديالى سجلت محطة بني سعد 66 ملم نتج عن هذه الأمطار سيول باتجاه بحيرة سد حمرين ستتم الاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي للسد، وكذلك سيتم الاستفادة من مياه الأمطار لغرض زيادة الإطلاقات المائية باتجاه الأهوار العراقية التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية إضافة إلى تحسين بيئة شط العرب".

‏وأشارت الوزارة إلى أنه "من المتوقع ورود سيول مائية من إيران خلال هذا اليوم في الأنهر المشتركة معها في المحافظات واسط وميسان والتي أيضاً سيتم الاستفادة منها في تعزيز واقع الأهوار العراقية".



ولفتت إلى أن "موجة الأمطار والسيول أدت إلى تخفيف الضغط على الاستهلاكات والمياه السطحية مما أعطى المرونة للوزارة بتطبيق خططها للإطلاقات المائية للمحافظة على الخزين المائي لتأمين كافة الاحتياجات ولجميع المحافظات".