انت الان تتابع خبر أشرف زكي: عبلة كامل تعيش في حالة حزن.. وسبب ابتعادها عن الفن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حالة كشف عنها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، مؤكدا أن هذا هو السبب الحقيقي وراء ابتعاد النجمة عبلة كامل عن الفن.

وقال إن عبلة كامل تمر بحالة حزن بعد وفاة صديقة مقربة لها من خارج الوسط الفني، لافتاً أن عبلة طلبت تأجيل تكريمها في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، بسبب عدم استعدادها للظهور حالياً.



وتابع: "أنا عرفت أن لها صديقة حميمة من خارج الوسط توفيت، وده مدخلها في حالة حزن واكتئاب".

وحل أشرف زكي ضيفا ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم وتحدث عن الفنانة القديرة عبلة كامل وحقيقة اعتزالها.

وأضاف: "حاولنا نكلمها كتير وهي اللي قررت، وردها الدائم: اللي فيه الخير يقدمه ربنا. وأنا على تواصل معها وإحنا أصدقاء جداً".

ونفى أشرف زكي كل ما تردد مؤخراً عن معاناة عبلة كامل من المرض، مؤكداً أن حالتها الصحية جيدة جداً، ولكنها فقط تعاني من الاكتئاب.



يذكر أن عبلة كامل تزوجت مرتين، الأولى من الفنان أحمد كمال وأثمرت الزيجة عن بنتين، والثانية من الفنان الراحل محمود الجندي، وانفصلت عنه بعد عامين فقط، وعام 2005 ارتدت الحجاب، ويعد مسلسل "سلسال الدم" آخر أعمالها على شاشة التلفزيون.