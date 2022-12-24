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يتضمن مساعدات لأوكرانيا.. النواب الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق الحكومي

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء تصويت مجلس النواب على مشروع القانون بعد يوم واحد من موافقة مجلس الشيوخ عليه، الخميس.

وبعدما وافق الكونغرس على مشروع القانون، سيتم إرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمصادقة عليه الجمعة.


ويضم مشروع القانون تخصيص مبلغ 45 مليار دولار للمساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا وتخصيص حوالي 772 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي.

ويفترض أن تمول هذه الميزانية عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية الأمريكية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى سبتمبر 2023.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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