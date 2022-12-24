انت الان تتابع خبر يتضمن مساعدات لأوكرانيا.. النواب الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء تصويت مجلس النواب على مشروع القانون بعد يوم واحد من موافقة مجلس الشيوخ عليه، الخميس.

وبعدما وافق الكونغرس على مشروع القانون، سيتم إرساله إلى مكتب الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمصادقة عليه الجمعة.



ويضم مشروع القانون تخصيص مبلغ 45 مليار دولار للمساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا وتخصيص حوالي 772 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي.

ويفترض أن تمول هذه الميزانية عمل مؤسسات الدولة الفيدرالية الأمريكية من الشرطة إلى الدبلوماسية والقوات المسلحة والسياسة الاقتصادية وغيرها، حتى سبتمبر 2023.

