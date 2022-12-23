انت الان تتابع خبر الكهرباء تصدر أربعة توجيهات "هامة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "مستنفرة كافة جهودها، وتعمل على مواجهة سوء الأحوال الجوية".

وأوصت الوزارة، بـ"الابتعاد عن مكونات الشبكة الكهربائية، وعدم ملامسة اعمدة الكهرباء اطلاقاً. التبليغ عن اي حالة طارئة من خلال الارقام الساخنة ومواقع الوزارة".



وشددت على "مراعاة المحددات الآمنة، والابتعاد عن الخطوط الناقلة للطاقة للضغط الفائق والعالي"، لافتة إلى أنه "عند انقطاع الكهرباء بعارض فني ،عدم الربط من جهة مقابلة للتيار الكهربائي".

وأكدت الوزارة حرصها على "الحفاظ على المورد البشري وحياة المواطنين، كما الحفاظ على المورد الحيوي لمكونات الشبكة الكهربائية".

