انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تستنفر لسحب مياه الأمطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بأمر من وزير الداخلية استنفرت مديرية الدفاع المدني جهدها البشري وسخرت آلياتها الحوضية لمساندة دوائر البلدية بسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية بعد تزايد هطول الأمطار في عموم المحافظات العراقية بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأشارت إلى أنها "كانت قد أعدت خطة متكاملة لمواجهة الأمطار والسيول في المناطق الرخوة والمنخفضة التي من المحتمل تعرضها للغرق مع إنذار السكان القريبين منها خصوصا في المناطق الواقعة قرب مرتفعات حمرين في محافظة واسط وديالى التي تضربها السيول والفيضانات".