انت الان تتابع خبر السّر في "البراميل".. منطقة ببغداد تتحول الى بؤرة للسرطانِ والبدائل غائبة! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إذ أدى المفاعل النووي الى تعرّض أهالي المناطق القريبة منه لإشعاعات تسببت بانتشار السرطان والإنفلونزا وغيرها الكثير من الأوبئة، وسط عجز حكومي عن إيجاد الحلول لهذه الأزمة.

ويقول محمد شكيب، أحد أهالي المنطقة لـ الخليج 365، إن "المفاعل النووي تسبب بحالات سرطانية كثيرة، والكثير من الحالات الولادية خرجت مشوهة الى الحياة، ومصحوبة بحالات شلل".



وأضاف شكيب، أن "هناك تجاهلاً وعجزاً حكومياً تجاه هذه المنطقة"، مبينا أن "العوائل المتواجدة في منطقة التويثة مجبرة على السكن فيها بسبب سوء الحالة المادية وغياب البدائل".

وأشار المواطن شكيب الى، أن "أحد أهم أسباب زيادة الإصابات بالأمراض السرطانية في المناطق القريبة من المفاعل النووي هو استخدام براميل (الكعكة الصفراء) من قبل المواطنين، والتي خرجت بطرق غير قانونية من داخل المفاعل"، مبينا ان "تلك البراميل استخدمت للاستعمالات اليومية من قبل الأهالي بسبب جهلهم بكمية السموم الموجودة فيها".



بدوره، يقول مواطن أخر من سكنة منطقة جسر ديالى القريبة على المفاعل النووي، إنّ "المفاعل تسبب بإصابة ابنه بمرض السرطان في الدماغ، وحالته في تدهور مستمر".

وأضاف أحمد جابر، أنّ "المناطق القريبة من المفاعل تعاني من انتشار مرعب لمرض السرطان جراء المخلفات التي انتشرت من بقايا المفاعل النووي".

وأشار جابر الى، أنّ "أهالي منطقة التويثة ناشدوا الحكومة والجهات المعنية، لكن دون جدوى"، لافتا إلى "عجزه عن دفع التكاليف الخاصة بالأدوية التي لا تتوفر بالمستشفيات الحكومية".

وأوضح، أن "زوجة جاره أجرت عملية استئصال للثدي بسبب إصابتها بالسرطان، وهي تحتاج للعلاج المستمر بتكلفة مرتفعة"، مشيرا الى "السرطان دخل إلى كل بيت في المنطقة ولم تسلم أي عائلة منه".

من جهتها، كشفت النائبة زهرة البجاري لـ الخليج 365، عن تحرك نيابي لإضافة فقرة معالجة الملوثات البيئية الى موازنة عام 2023، وذلك بعد انتشار "مخيف" للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية في العراق.

وبحسب مختصين، فإن قصف المفاعل النووي في ثمانينيات القرن الماضي أسفر عن نشر انبعاثات نووية محدودة، إلا أنّ المواطنين عقب العام 2003 استخدموا المعدات والأدوات كالخزانات وغيرها، التي تحتوي على مواد نووية نشطة أدت إلى نشر مرض السرطان بين سكان تلك المنطقة.

وفي مطلع العام الجاري، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع أعداد المصابين بمرض السرطان في العراق، مؤكدة أنّ "هناك 35 ألف مصاب بالسرطان و57% منهم نساء".

وبحسب تقارير صادرة عن وزارتَي الصحة والبيئة اطلعت عليها الخليج 365، فإنّ المعدل السنوي للإصابة بأمراض السرطان في العراق يبلغ 2500 حالة إصابة كل عام، لكن هذه الأرقام لا تسجل فعليًا في المستشفيات وأن هناك المئات غيرها لم تكشف إلى الآن.