انت الان تتابع خبر وزير الصحة: عشرات من المستشفيات لا تزال تعاني من مشاكل بالإنجاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "هناك لجنة وفق الأمر الديواني (45) برئاسة وزير التخطيط تتولى مهمة تسريع إنجاز المؤسسات الصحية في عموم العراق وليس بالبصرة فقط"، لافتاً الى أن "هناك العشرات من المستشفيات التي لا تزال تعاني من مشاكل بالإنجاز وكذلك مع الشركات وبعضها هذه المستشفيات توقف العمل فيها".واضاف أن "العمل بالمستشفى التركي يبدأ عندما تكون جاهزة من جميع الجوانب التي تتعلق بالأسرة والأجهزة الطبية وغيرها من الأمور الأخرى"، لافتاً الى أن "أي مستشفى لا تفتح لمرة واحدة وإنما على مراحل".

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي قد وصل يوم أمس الخميس، الى محافظة البصرة للاطلاع ميدانياً على واقع الخدمات الصحية والمراحل النهائية قبيل افتتاح عدد من المستشفيات الجديدة.

