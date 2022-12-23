انت الان تتابع خبر خبير اقتصادي يكشف تداعيات انسحاب الإمارات من أوبك+ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – اقتصاد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، تداعيات انسحاب الإمارات من أوبك+.



وذكر المرسومي في تغريدة، أنه "تشير الاخبار غير الرسمية الى رغبة الإمارات في الخروج من منظمة أوبك لضخ المزيد من النفط، وتفاديا للاصطدام مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة وتعزيزا لمكانتها كوجهة رئيسية للاستثمارات لأجنبية".

وأضاف، "وكانت الإمارات العربية عضوًا رئيسيًا في منظمة البلدان المصدرة للنفط التي تأسست عام 1960 لكن سياسة أوبك الحالية غير مفيدة للإمارات حيث لا يُسمح لها سوى انتاج نحو 3 ملايين برميل يوميًا، وهو أقل بكثير من قدرتها الحالية البالغة 4 ملايين برميل والتي تسعى الامارات الى زيادتها الى 5 ملايين برميل يوميا خلال المدة 2027 – 2030".

وتابع، "وسيؤدي خروج الامارات وهي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك الى تقويض قدرة أوبك بلس في التأثير على أسواق النفط العالمية وسيزيد من المعروض النفطي العالمي وقد يؤدي الى ضبابية الأسواق النفطية والضغط على الأسعار وقد يكون انسحاب الامارات بعد انسحاب قطر عام 2019 مدخلا لانسحابات أخرى من المنظمة التي مضى على تأسيسها 62 عاما".