انت الان تتابع خبر الكرملين: لا توجد خطط للمحادثات بين بوتين وبايدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيسكوف: "لا توجد اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن "،موضحاً أن" الحديث يدور عن الانتهاء السريع من العملية العسكرية الخاصة شرط تحقيق جميع أهدافها".وحول التقارير الإعلامية التي تحدثت أن كييف تعمل على إعداد مقترحات سلام ستكون جاهزة بحلول فبراير المقبل، أكد بيسكوف إن ذلك "غير معروف، سمعنا زيلينسكي، وكل ما قيل لا يستند إلى الوقائع اليوم التي لا يمكن تجاهلها".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح أمس الخميس، بأن هدف موسكو ليس تدوير عجلة الأزمة الأوكرانية، بل وضع حد لها، مشيرا إلى أن روسيا ستسعى جاهدة لإنهاء الأزمة، مؤكدا أنه "كلما كان أسرع، كان أفضل".



وقال بوتين إن نهاية جميع النزاعات المسلحة يكون دائما على طاولة المفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كلما كان أفضل.