انت الان تتابع خبر البرلمان يضع الموازنة في مقدّمة أولوياته بعد انقضاء عطلته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يستعد البيت التشريعي للعودة من عطلته مطلع الشهر المقبل بانتظار قانون الموازنة العامة الذي سيكون من أولى أولويات المجلس في وقت تبنى امال كبيرة من قبل المواطنين حول ما سيحويه القانون من مشاريع ودرجات وظيفية.

لا حديث يعلو فوق الحديث عن قانون الموازنة العامة سواء في الشارع او حتى في أروقة البرلمان، موازنة ينتظرها المواطن بفارغ الصبر وأيضاً ينتظرها البيت التشريعي التي ستكون من اولى اولوياته بعد العودة من العطلة التشريعية بحسب ما أكّده نواب.

موازنة العام المقبل ستأتي بظروف ممتازة على صعيد الوفرة المالية والاحتياط المركزي الكبير مقارنة بالاعوام السابقة، وهو ما يعوّل عليه الكثيرون بأن تكون مغايرة من ناحية الاستثمارات والدرجات الوظيفية.

فيما أكّدت أوساط نيابية عن حاجتها الى قرابة الشهرين لتجهيز قانون الموازنة داخل البيت التشريعي فور وصولها من الحكومة ومن بعدها يتمّ التصويت على القانون.