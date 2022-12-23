انت الان تتابع خبر السوداني: إيطاليا لها دور إيجابي مع العراق في الحرب ضد داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء إيطاليا، إن "إيطاليا لها دور إيجابي مع العراق خصوصاً في الحرب ضد داعش الإرهابي"، مؤكدا على "أهمية استئناف عقد اللجنة المشتركة بين العراق وإيطاليا".وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن "مستعدين للتعاون الثنائي في المجالات كافة"، مشيرا الى "وجود خطط واعدة في مجال النفط والغاز".

وشدد السوداني، على "الاستفادة من التجارب الإيطالية بمجال السياحة الدينية والاثارية".

من جهتها، قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني: "سعيدة بزيارتي الأولى للعراق"، مؤكدة أن " العراق بلد صديق لإيطاليا".

وقدمت ميلوني، الشكر للسوداني على حفاوة الاستقبال، مشيرة الى أن "العراق بلد أنجز خطوات مهمة في مجال الاستقرار الأمني".



ولفتت الى أن "إيطاليا كانت دائماً في إسناد العراق"، مستدركة "لا ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي".

وشددت على، "دعم أمن واستقرار العراق"، مبدية "استعدادها للاستمرار للعمل مع العراق".

وأشارت رئيسة وزراء إيطاليا الى، ان "علاقتنا بالعراق قوية ومتينة"، مردفة "مهتمون بتواجد الشركات الإيطالية في العراق، لدينا تعاون ثقافي أيضا".