انت الان تتابع خبر كيت ميدلتون تحصل على لقب جديد من الملك تشارلز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي التفاصيل، تم تعيين كيت البالغة من العمر 40 عامًا عقيدًا فخريًا للحرس الأيرلندي، وهو اللقب الذي مُنح سابقًا لزوجها الأمير وليام منذ أكثر من 10 سنوات.

ومع هذا التغيير، سيرث ويليام الآن لقب كولونيل في الحرس الويلزي من تشارلز.



كما تم تعيين زوجة الملك تشارلز الملكة كاميلا عقيدًا في حرس غرينادير، وهو دور أخلاه الأمير أندرو في يناير عندما جُرد من الانتماءات العسكرية والرعاية الملكية.

من جهة ثانية، كان "بنك إنجلترا" قد كشف عن أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول الماضي، مشيرا إلى أن هذه النقود المصنوعة من البوليمير ستطرح للتداول اعتبارا من منتصف عام 2024.



وأعلن المصرف المركزي البريطاني، في بيان له أن "صورة الملك ستظهر على النماذج الحالية للأوراق النقدية من الفئات الأربع" وهي 5 و10 و20 و50 جنيها استرلينيا، من "دون أي تعديل آخر" في تصميمها.