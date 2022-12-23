انت الان تتابع خبر القبض على مبتز هدد فتاة بنشر صورها في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص، ليتم وعلى الفور تشكيل فريق عمل للمتابعة والتحري وجمع المعلومات التي أثمرت عن التوصل إلى المتهم ونصب كمين محكم والقبض عليه".وأضافت المديرية: "لدى إجراء التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بقيامه بابتزاز الفتاة مقابل المال. ودونت أقوال المتهم وصدقت قضائياً بالاعتراف وتم توقيفه أصولياً وفق أحكام المادة ٤٣١ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".