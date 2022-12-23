انت الان تتابع خبر ‏"طالبان" تكشف أسباب منع الأفغانيات من التعليم الجامعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي حديث له مع تلفزيون أفغانستان، أوضح نديم 4 أسباب لإغلاق أبواب الجامعات أمام الطالبات الأفغانيات، وهي وجود النساء في المهاجع ووصولهن من المحافظات دون مرافقين ذكور لهن، وعدم التزام الطالبات بالحجاب، واستمرار التعليم المختلط، وأخيرا وجود بعض الكليات للفتيات التي تخالف "الشريعة الإسلامية والفخر الأفغاني"، وفقا لقناة "تولو نيوز" الأفغانية.وتابع نديم: "يحتوي المنهج الدراسي الحالي على 160 مجالا على الأقل، وكانت هناك بعض المجالات التي تتناقض مع كرامة وفخر المرأة والثقافة الأفغانية، وجزء منها الهندسة والزراعة".

وقال إن "الإمارة الإسلامية ملتزمة بحقوق المرأة وفق الشريعة الإسلامية، وهذه مسؤولية (الإمارة الإسلامية) لمنح الجميع حقوقهم".

وردا على ردود الفعل المختلفة حيال تعليق التعليم العالي للمرأة، قال وزير التعليم العالي في حكومة "طالبان"، إنه "لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان".



وقال: "ندعوهم إلى عدم التدخل في شؤوننا الداخلية، هم من ناحية يطالبون بضمان حقوق أخواتنا، بينما يفرضون من ناحية أخرى قيودا على المسلمين في بلادهم".

وأمرت وزارة التعليم العالي في حكومة "طالبان"، يوم الثلاثاء، الجامعات الحكومية والخاصة في أفغانستان بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، من تكاليف إذا لم تتراجع عن ‏قرارها بشأن حرمان الفتيات في أفغانستان من التعليم الجامعي.‏

وطالبت وزارة التعليم في حكومة "طالبان"، من جميع الولايات في أفغانستان، اليوم الخميس، إغلاق المراكز التعليمية العامة والخاصة للفتيات، حتى إشعار آخر، وذلك بعد أيام من حظر التعليم الجامعي للفتيات.

وأكدت وزارة التعليم الأفغانية تقديمها طلبا رسميا "لجميع الولايات بإغلاق المراكز التعليمية العامة والخاصة فوق الصف السادس للفتيات حتى إشعار آخر".

وكانت حركة "طالبان" الأفغانية، قد قررت حظر التعليم الجامعي على الفتيات، في خطوة جديدة لفرض المزيد من القيود على المرأة في البلاد، بعد فرض قيود على التعليم قبل الجامعي للفتيات أيضا، فضلا عن حظر دخول النساء للحدائق في العاصمة كابول أو المسابح والصالات الرياضية وغيرها.

يشار إلى أن حركة طالبان قد استولت على السلطة في أفغانستان، في 15 آب العام قبل الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.

